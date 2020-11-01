Райкконен прокомментировал аннулирование круга, которое не позволило ему выйти в Q2

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмильи-Романьи. По итогам сессии финн показал только 18-е время. При этом в ходе первого сегмента один его круг был аннулирован из-за нарушения границ трассы. Если бы не удаление времени, Райкконен бы пробился во второй сегмент.

«После свободной практики болид здорово прибавил, ощущения были хорошими. Мы проехали круг, позволявший пройти во второй сегмент, но, к сожалению, он был отменён. Случившееся стало разочарованием, особенно с учётом трассы, где всё будет очень плотно. Но жалобы нисколько не поменяют результат. Старт с наших позиций не обещает простой гонки, но мы должны делать всё, что в наших силах», — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».