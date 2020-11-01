В «Хаасе» просили «Альфа Ромео» отложить объявление о составе команды

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что просил боссов «Альфа Ромео» отложить объявление о составе команды, но просьбы американского коллектива не были удовлетворены. Напомним, на уходящей неделе в Хинвиле рассказали, что за «Альфа Ромео» в 2021 году по-прежнему будет выступать дуэт Кими Райкконена и Антонио Джовинацци.

Это дало повод говорить, что гонщик академии «Феррари» Мик Шумахер станет пилотом «Хааса», но Штайнер не стал подтверждать эту информацию.

«Просил Фредерика Вассёра подождать с объявлением до гонки в Имоле, но это не сработало. Подтверждение „Альфа Ромео“ состава не говорит о том, что Шумахер будет гоняться за нас. Он пилот академии „Феррари,“ происходит очень многое, но он их пилот, а не наш.

Планирую объявить состав после окончания сезона. Конечно, болельщики хотят знать такие вещи, но это внутренний вопрос", — приводит слова Штайнера GrandPX.news.