Бинотто пропустит этап Формулы-1 Гран-при Турции

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто пропустит следующий этап чемпионата мира Формулы-1, проведение которого запланировано в Турции. Причины этого не поясняются, но, вероятнее всего, функционер будет следить за подготовкой к сезону 2021 года. Функции Бинотто в Стамбуле возьмёт на себя спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис.

«Сезон получился тяжёлым. Много гонок подряд результаты были слабыми, что было связано с проблемами с болидом. Всё это заняло много времени. Мы искали причину трудностей, а потом искали их решение. Но сейчас хотелось бы думать, что большая часть проблем позади.

Если взглянем на последние три-четыре гонки, то увидим, что с нашими новинками мы очевидно прибавили", — приводит слова Мекиса GrandPX.news.