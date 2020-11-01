Бинотто пропустит этап Формулы-1 Гран-при Турции
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто пропустит следующий этап чемпионата мира Формулы-1, проведение которого запланировано в Турции. Причины этого не поясняются, но, вероятнее всего, функционер будет следить за подготовкой к сезону 2021 года. Функции Бинотто в Стамбуле возьмёт на себя спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис.
«Сезон получился тяжёлым. Много гонок подряд результаты были слабыми, что было связано с проблемами с болидом. Всё это заняло много времени. Мы искали причину трудностей, а потом искали их решение. Но сейчас хотелось бы думать, что большая часть проблем позади.
Если взглянем на последние три-четыре гонки, то увидим, что с нашими новинками мы очевидно прибавили", — приводит слова Мекиса GrandPX.news.
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