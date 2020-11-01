Квят: я думал о подиуме, ведь он был совсем рядом

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. После рестарта россиянину удалось всего за один круг опередить Серхио Переса, Александера Албона и Шарля Леклера. Российский пилот был близок к финишу на подиуме, но не сумел пройти австралийского гонщика «Рено» Даниэля Риккардо.



«Слава богу, удалось показать такой сильный результат! На самом деле во время гонки я думал о подиуме, ведь он был совсем рядом. Как бы то ни было, я сумел показать отличное выступление и получил огромное удовольствие. Я люблю такие олдскульные трассы. Вероятно, я и сам олдскульный гонщик, который выступает не в свою эпоху», — приводит слова Квята Motorsport-Magazin.