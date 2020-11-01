Ветров: продолжаю верить в Квята! Сегодня поднял за Даню рюмочку

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал выступление Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи, где россиянин занял четвёртое место.
«Я всегда говорил, что Даня может приехать в пятёрке, хотя многие в это не верили. Сегодня это подтвердилось. Сегодня ещё не хватило полтора круга, чтобы попасть на подиум. Все мои прогнозы сбылись, я за него даже рюмочку сегодня поднял.
Хельмут Марко взял Даню из картинга и сделал на него ставку. Понимаю, что в каждой команде начинаются свои стратегии и прогнозы, но из картинга, повторюсь, его взял именно Марко. Думаю, что Хельмут ждал, когда Даня себя проявит. Сегодня Квят выполнил всё, что должен был сделать. О первом и втором местах сейчас никто не может мечтать, но в тройку попасть вполне реально. Я видел комментарии к моим высказываниям, многие не верили в это, но я продолжаю верить в Квята. Сегодня у нас праздник, наконец-то всё сложилось. Поздравляю его!» — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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