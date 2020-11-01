Видео: нелепая авария Джорджа Расселла, когда он едет за сейфти-каром

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Когда на трассе находилась машина безопасности, ехавший позади неё британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл потерял контроль над своим автомобилем и врезался в отбойник. Как объяснил после аварии сам Расселл, он старался максимально поддерживать температуру собственных шин, однако допустил ошибку. В момент аварии Расселл находился внутри очковой зоны. Из-за инцидента с участием пилота «Уильямса» сейфти-кар остался на трассе на несколько дополнительных кругов.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.