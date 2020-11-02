Марко: «Ред Булл» даст Албону время до последней гонки в Абу-Даби

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что, несмотря на очередной неудачный Гран-при, пилот Александер Албон всё ещё может рассчитывать на место в австрийской команде на следующий сезон. Для этого ему нужно проявить себя в оставшихся гонках сезона.
«Даже после Имолы мы не будем принимать решения по поводу Албона, а дадим ему ещё немного времени.
У Алекса есть время до последней гонки в Абу-Даби, чтобы проявить себя, а затем мы примем внутреннее решение о том, может ли он остаться или мы ищем кого-то извне. На рынке много пилотов, поэтому нам не нужно делать поспешный выбор», — приводит слова Марко GrandPX со ссылкой на Motorsport-Total.
Напомним, основными кандидатами на замену Албона ранее назывались Нико Хюлькенберг и Серхио Перес.
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