Йос Ферстаппен посетовал на отсутствие сильного второго пилота у «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, в очередной раз выразил недовольство тем, что у его сына в австрийской команде нет сильного напарника.
«На данный момент я не думаю, что всё идёт достаточно хорошо. Максу нужен сильный второй пилот в команде. С ним гонка в Имоле могла стать другой. Если бы после старта второй гонщик оказался позади Хэмилтона и совершил пит-стоп раньше, то мог бы вынудить сделать это и Льюиса.
Отсутствие у «Ред Булл» хорошего второго пилота даёт Льюису свободу действий. Их машина в любом случае немного лучше нашей, а это значит, что он может поддерживать хорошее время круга и оказываться перед Боттасом и Максом.
Кто бы мог стать напарником Макса? Мы все знаем, это: либо Албон, либо Перес, либо Хюлькенберг. Должен быть кто-то из них троих», — приводит слова Йоса GPBlog.
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