Франц Тост – о четвёртом месте Квята в Имоле: это было не просто везение

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не согласен с теми, кто утверждает, что четвёртое место Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи стало следствием удачного стечения обстоятельств.



«Это было не просто везение, мы приняли правильное решение. Все остальные команды могли сделать то же самое. Некоторые из них пошли на этот шаг, некоторые — нет. Мы совершили пит-стоп и смогли отыграть три места в конце гонки.

Если бы до финиша оставалось больше кругов, думаю, у Квята были бы хорошие шансы обогнать Риккардо. Даниил также хорошо провёл квалификацию. Ему нравится эта трасса, и он был очень доволен машиной. Его выступление было действительно хорошим.

На данный момент у нас есть вполне конкурентоспособная машина. Мы были быстры в Спа, быстры в Монце, у нас получилась хорошая гонка на «Нюрбургринге», где мы финишировали шестыми, и в Портимане. Я уверен, что у нас также будет конкурентоспособная машина в Стамбуле», — приводит слова Тоста GPFans.