Хорнер объяснил, почему будет трудно ввести потолок зарплат гонщиков Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что введение лимита на зарплаты пилотов с 2023 года пока только находится в стадии обсуждения, так как в правилах даже не указано, как командам нужно за него голосовать.
«В данный момент ведётся обсуждение ограничений по зарплатам пилотов. Можно говорить лишь об этом. Нет никаких упоминаний в регламентах, как за него надо голосовать. Это не является частью каких-либо спортивных, финансовых или иных правил.
Да, вопрос затрат сейчас чувствителен для всех. Он был вынесен на рассмотрение. Все дали ответ. Так что мы посмотрим, к чему это приведёт.
Но это далеко не набор правил, потому что есть всевозможные юридические разветвления, которые необходимо рассмотреть, прежде чем мы узнаем, осуществимо ли введение потолка зарплат», — приводит слова Хорнера GPFans.
- 5 ноября 2020
-
13:14
-
12:35
-
11:15
-
10:28
-
09:45
-
09:00
-
00:48
-
00:45
- 4 ноября 2020
-
23:01
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
18:54
-
17:59
-
16:57
-
16:45
-
16:06
-
14:43
-
13:41
-
13:15
-
12:51
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
09:58
-
01:00
- 3 ноября 2020
-
23:48
-
22:51
-
21:32
-
19:59
-
18:42
-
17:59
-
16:45
-
15:43
-
15:34