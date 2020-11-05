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Хорнер объяснил, почему будет трудно ввести потолок зарплат гонщиков Ф-1

Хорнер объяснил, почему будет трудно ввести потолок зарплат гонщиков Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что введение лимита на зарплаты пилотов с 2023 года пока только находится в стадии обсуждения, так как в правилах даже не указано, как командам нужно за него голосовать.

«В данный момент ведётся обсуждение ограничений по зарплатам пилотов. Можно говорить лишь об этом. Нет никаких упоминаний в регламентах, как за него надо голосовать. Это не является частью каких-либо спортивных, финансовых или иных правил.

Да, вопрос затрат сейчас чувствителен для всех. Он был вынесен на рассмотрение. Все дали ответ. Так что мы посмотрим, к чему это приведёт.

Но это далеко не набор правил, потому что есть всевозможные юридические разветвления, которые необходимо рассмотреть, прежде чем мы узнаем, осуществимо ли введение потолка зарплат», — приводит слова Хорнера GPFans.

Источник: лимит в $ 30 млн включит зарплаты обоих гонщиков команд Ф-1, а не каждого
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