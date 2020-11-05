Эксперт оценил шансы на то, что Квята и команду накажут за пилотаж с расстёгнутыми ремнями

Национальный комиссар Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России Георгий Андреев поделился мнением об инциденте на Гран-при Португалии, когда Даниил Квят сообщил команде, что пилотирует болид с расстёгнутыми ремнями, но «Альфа Таури» не приказала ему остановиться.



«Грубо говоря, если ты в формульном болиде отстегнулся – значит, гонка для тебя закончилась. Считается, что пристегнуть хорошо могут только механики в боксах. Сам ты этого сделать не можешь.

Мы не знаем, все ли ремни у Квята отстегнулись. Может, какой-то один, может, что-то расслабилось. Теоретически если речь идет об одном ремне, который просел или вывалился, то система сохраняет некоторую функциональность и продолжает работать. Если бы у него расстегнулись все ремни – думаю, он сам бы сошёл, ведь тогда его бы швыряло по машине туда-обратно.

Само собой, ремни должны функционировать в полном объёме. Скорее всего, у него съехал какой-то один ремень. Может быть, съехали два самых нижних ремня – потому что они иногда крепятся соединённой пряжкой.

Можно ли продолжать движение в таком случае? Сейчас мы точно знаем только одно: «Альфа Таури» никуда об этом не доложила. Мы понимаем, что они вообще старались не поднимать этот вопрос. Если сам пилот понимает, что проблема заключается в одном-двух ремешках – наверное, едет и дальше.

Мы не можем заставить человека соблюдать все нормы безопасности – у него и его команды есть свои головы. Люди не всегда оценивают свою жизнь по достоинству. И здесь у него какая ставка – сходить или дальше ехать. Он ехал последним с большим отставанием? Да, странно. Но каждый здесь решает сам. Или же команда за него решает.

Есть ли вообще наказание за такое? Вообще да: это нарушение норм безопасности, и под это можно подвести пункт про небезопасный пилотаж. Но задним числом за это особо не накажешь – разве что можно пальцем погрозить. Даже предупреждение за прошедший давно закрытый этап – это вряд ли… Скорее можно просто сказать: «Дорогие Даня и «Альфа Таури», не делайте так больше». Не более чем.

Может, команда посчитала, что так правильно. Может, они знали, что там расслабилось не более двух ремней. Может, они владели какой-то ещё информацией. В Формуле-Е, например, применяются ремни, на которых стоят специальные датчики, показывающие, затянут ремень или нет. Раньше в этой серии меняли машины на пит-стопе, и для контроля за безопасностью разработали такую систему. Тех, кого не до конца пристегивали, штрафовали и заставляли заезжать в боксы и перезатягивать», – цитирует Андреева Sports.ru.