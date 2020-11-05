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Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии подтверждён на 2021 год, гонка будет ночной

Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии подтверждён на 2021 год, гонка будет ночной
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что в 2021 году в календарь чемпионата мира войдёт Гран-при Саудовской Аравии. Его проведение запланировано на городской трассе в городе Джидда. Гонка пройдёт при искусственном освещении.

Ранее сообщалось, что организаторы из Саудовской Аравии планировали провести на этой трассе всего одну гонку, после чего этап должен был официально переместиться на новый стационарный автодром, который специально планировали построить на территории развлекательного комплекса Qiddiya. Стоимость объекта оценивалась в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Однако из-за пандемии сроки строительства были сдвинуты, и теперь дата завершения проекта неизвестна. Таким образом, городская трасса в Джидде, скорее всего, примет не один Гран-при.

Предполагается, что Гран-при Саудовской Аравии заменит в календаре сезона-2021 Гран-при Бразилии и состоится в конце сезона.

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