Грожан рассказал, насколько ему помогает работа с психологом

Пилот «Хааса» Ромен Грожан не скрывает, что работает с психологом. Теперь же француз рассказал, что специалист помогает ему справляться с различными вызовами не только в Формуле-1, но и в повседневной жизни.

«Это просто помогает становиться лучше. Помогает быть лучше как отец, как муж и, конечно, как пилот. Убеждён, что работа с психологами может быть очень полезной для спортсменов и в повседневной жизни. Хотя бы просто потому, что жизнь сама по себе полна вызовов. Тем более это касается 2020 года, когда мир столкнулся с коронавирусом. Думаю, в 2020 году интересные времена настали для всех», — приводит слова Грожана Motorsport-Total.

Напомним, Грожан проводит последний сезон в «Хаасе». У француза нет контракта на 2021 год ни в одной гоночной серии.