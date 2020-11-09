Эллиотт выиграл решающий этап плей-офф в Финиксе и впервые стал чемпионом NASCAR

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт выиграл решающий этап плей-офф NASCAR в Финиксе и впервые стал чемпионом серии. Следом за ним финишировали три других претендента на титул: Брэд Кезеловски и Джоуи Логано из Team Penske, а также Дэнни Хэмлин из Joe Gibbs Racing.



Эллиотт, которому на момент триумфа было 24 года 11 месяцев и 11 дней, стал третьим самым молодым чемпионом NASCAR. Впереди него по этому показателю только Джефф Гордон (24 года 3 месяца и 8 дней) и Билл Рексфорд (23 года).



Эллиотт лидировал наибольшее количество кругов в гонке – 153 из 312. Первый промежуточный финиш выиграл Логано, второй остался за Кезеловски.



«Не уверен, что до сих пор осознал произошедшее. Просто не могу подобрать слова. Это невероятно. Чёрт возьми. Мы сделали это. Я имею в виду, мы сделали это. Это всё, что я могу вам сказать. Нереально», — заявил после финиша Чейз.

Для владельца команды Рика Хендрика это четвёртый титул, завоёванный его пилотами.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.