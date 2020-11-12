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Баттон рассказал, за счёт чего Риккардо мог бы опередить Хэмилтона

Баттон рассказал, за счёт чего Риккардо мог бы опередить Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что Джордж Расселл вряд ли в данный момент способен соответствовать уровню Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе». По словам бывшего гонщика, ему бы хотелось увидеть противостояние шестикратного чемпиона мира с австралийцем Даниэлем Риккардо.

«Не думаю, что Джордж готов встретиться лицом к лицу с Льюисом. Мало гонщиков готовы. Макс, Шарль и Даниэль — для меня они единственные, кто мог бы.

Я хотел бы видеть сражение Риккардо и Хэмилтона. Думаю, Даниэль сможет достойно принять этот вызов и оказать психологическое давление на. Он был бы быстр и смеялся бы над всем, оставаясь при этом расслабленным. У него сильный характер, что безусловно влияет на большинство соперников», — приводит слова Баттона Motorsport.

Напомним, по окончании сезона-2020 Риккардо покинет «Рено» и перейдёт в «Макларен», где займёт место Карлоса Сайнса.

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