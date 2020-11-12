Грожан всё-таки вылетел в Стамбул. Болельщики шутят про расстроенного Хюлькенберга

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан, который накануне пропустил свой рейс, всё-таки смог вылететь в Стамбул, где в грядущие выходные состоится Гран-при Турции.



«В пути», — написал Ромен на своей странице в «Твиттере».



Болельщики в комментариях начали шутить, что эта новость не обрадует Нико Хюлькенберга.

Напомним, Хюлькенберг в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла.



После 13 Гран-при нынешнего чемпионата Грожан занимает 18-е место в личном зачёте. На его счету 2 очка. Магнуссен (1) расположился на 19-й строчке. В Кубке конструкторов «Хаас» занимает предпоследнее место, опережая только «Уильямс», чьи пилоты в этом сезоне не набрали ни одного очка.