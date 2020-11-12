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Суд начнёт рассматривать иск Мазепина к Строллу на следующей неделе

Суд начнёт рассматривать иск Мазепина к Строллу на следующей неделе
Авто / Формула-1 0

Судебный процесс, в котором будут разбираться претензии Дмитрия Мазепина по поводу приобретения Лоуренсом Строллом команды «Форс Индия», начнётся на следующей неделе, сообщает The Times.

После банкротства «Форс Индии» компания FRP Advisory организовала торги для поиска потенциального покупателя. Мазепин и Стролл сделали ставки. В итоге Лоуренс вместе с Тото Вольфом в конце концов купил команду за € 101 млн и переименовал её в «Рейсинг Пойнт».

Мазепин через химическую компанию «Уралкалий» предложил цену от € 113,8 до 136,7 млн. Больше, чем Стролл. Но посредники приняли меньшую ставку от Лоуренса. Российский бизнесмен подал иск в суд.

FRP Advisory утверждали, что приняли ставку Стролла, потому что она была больше связана с операционной помощью, чем с поглощением. Мазепин же утверждает, что его предложение было более привлекательным.

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