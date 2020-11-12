Палмер: Ферстаппен вцепится обеими руками в возможность перейти к «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер убеждён, что Макс Ферстаппен устал ждать возможности выиграть титул с «Ред Булл» и при первой же возможности постарается заключить контракт с «Мерседесом».
«Если Хэмилтон решит покинуть «Мерседес», то они возьмут Ферстаппена, и в течение нескольких лет у них будет лучший гонщик Формулы-1.
Макс также воспользуется любой возможностью, чтобы перейти к «Мерседес». Он вцепится в неё обеими руками, даже если вообще ничего не получит в течение трёх лет. У них есть огромное преимущество, если вы посмотрите на финансовые ресурсы, и они могут начать его использовать в ближайшем будущем», — приводит слова Палмера GPblog.
Напомним, Хэмилтон до сих пор не продлил контракт с «Мерседесом», действующее соглашение шестикратного чемпиона Формулы-1 истекает в конце сезона.
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