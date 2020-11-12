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Расселл объяснил, почему написал команде письмо после нелепой ошибки в Имоле

Расселл объяснил, почему написал команде письмо после нелепой ошибки в Имоле
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что его послание коллективу из Гроува после досадной ошибки на Гран-при Эмилии-Романьи не стоит расценивать как «письмо с извинениями», а нужно воспринимать как обычное обращение.

«Я часто присылаю им свои мысли и взгляды. Очевидно, в этот раз я первым делом извинился за совершённую ошибку, которая, как я чувствовал, была неприемлема с моей стороны. После неё у меня появилось время подумать о собственном подходе. Гонки порой вознаграждают тех, кто любит риск, но иногда поощряют и более осторожные действия.

Мы все гонщики и находимся здесь, чтобы полностью раздвинуть границы. Все знают, что иногда это приводит к ошибкам. Эта ситуация заставила меня задуматься. Я полагаю, что мы не должны бояться ошибок. Вот что я им сказал.

Сожалею ли я о случившемся? Абсолютно. Но изменит ли это мой подход в эти выходные? Нет», — цитирует Расселла RaceFans.

Расселл написал письмо с извинениями команде «Уильямс» после своей нелепой аварии
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