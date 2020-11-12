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У Валентино Росси вновь выявлен коронавирус

У Валентино Росси вновь выявлен коронавирус
Авто / Мотогонки 0

Мотогонщик заводской команды чемпионата MotoGP «Ямаха» легендарный Валентино Росси снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Motorsport.

Итальянский мотогонщик уже пропустил два этапа MotoGP из-за положительного теста на COVID-19, однако в минувшие выходные смог принять участие в Гран-при Европы, после того, как его тест показал отрицательный результат. Из-за очередного положительного теста Росси рискует пропустить два заключительных этапа сезона на трассах в Валенсии и Портимане.

На Гран-при Арагона и Гран-при Теруэля заводская команда выставила только один байк с Мавериком Виньялесом. Перед Гран-при Европы «Ямаха» планировала заменить Росси на американского мотогонщика «Супербайка» Гарретта Герлоффа. Сообщается, что команда уже вызвала Герлоффа в Валенсию.

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