У Валентино Росси вновь выявлен коронавирус

Мотогонщик заводской команды чемпионата MotoGP «Ямаха» легендарный Валентино Росси снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Motorsport.



Итальянский мотогонщик уже пропустил два этапа MotoGP из-за положительного теста на COVID-19, однако в минувшие выходные смог принять участие в Гран-при Европы, после того, как его тест показал отрицательный результат. Из-за очередного положительного теста Росси рискует пропустить два заключительных этапа сезона на трассах в Валенсии и Портимане.



На Гран-при Арагона и Гран-при Теруэля заводская команда выставила только один байк с Мавериком Виньялесом. Перед Гран-при Европы «Ямаха» планировала заменить Росси на американского мотогонщика «Супербайка» Гарретта Герлоффа. Сообщается, что команда уже вызвала Герлоффа в Валенсию.