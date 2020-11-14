«Это как ледовые гонки!» Квята назвали «королём дрифта» в соцсетях Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью забавного инцидента, произошедшего на третьей тренировке Гран-при Турции на автодроме «Истанбул-парк». На мокрой и скользкой трассе российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят проехал практически всю последнюю связку поворотов в режиме дрифта, однако всё-таки сумел направить автомобиль на пит-лейн.
«Парень, ты должен был это видеть! Ха-ха-ха! Это как чёртово ралли. Как ледовые гонки, как у меня были зимой. Абсолютно то же самое», — сказал Квят по радио своему гоночному инженеру.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
«Знаете, что значит ДК? Не Даниил Квят, а Drift King» — гласит подпись к видеоролику.
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