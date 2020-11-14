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Поулы канадских пилотов Ф-1 разделяют 23 года, «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт» — 11

Поулы канадских пилотов Ф-1 разделяют 23 года, «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт» — 11
Авто / Формула-1 0

Поул-позишен пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла на Гран-при Турции Формулы-1 прервала сразу две длинные статистические серии. Канадский пилот возглавит стартовую решётку впервые за 23 года: последний раз представитель Канады завоевал поул-позишен на Гран-при Европы 1997 года, когда первое место занял Жак Вильнёв за рулём «Уильямса».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Ещё одна серия касается команды из Сильверстоуна. Последний раз её пилот завоёвывал поул-позишен на Гран-при Бельгии 2009 года, когда первое место «Форс Индия» сенсационно принёс итальянский гонщик Джанкарло Физикелла. Тот поул стал первым единственным для команды в период, когда она называлась «Форс Индия». Скорее всего, поул-позишен Стролла окажется единственной в истории «Рейсинг Пойнт», ведь в следующем году команда будет переименована в «Астон Мартин».

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