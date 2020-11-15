Морбиделли выиграл гонку Гран-при Валенсии MotoGP, Жоан Мир стал чемпионом

Сегодня, 15 ноября, состоялась гонка чемпионата мира MotoGP. Победу одержал Франко Морбиделли, вторым финишировал Джек Миллер, третьим — Пол Эспаргаро.
Лидер чемпионата мира Жоан Мир пришёл к финишу седьмым. Набранных Миром очков хватило, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира за один этап до конца сезона.
MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка
1. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.22,478
2. Джек Миллер (Pramac Racing) — +0,093
3. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +3,006
4. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +3,697
5. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +4,127
6. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,272
7. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +8,703
8. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +8,729
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +15,512
10. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +19,043.
- 15 ноября 2020
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:23
-
17:18
-
16:53
-
16:29
-
16:24
-
16:18
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:48
-
15:45
-
15:35
-
15:28
-
15:00
-
14:57
-
12:57
-
12:48
-
12:46
-
11:56
-
10:48
-
09:39
-
09:00
-
01:02
- 14 ноября 2020
-
22:40
-
22:26
-
22:10
-
21:50