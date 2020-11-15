Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Морбиделли выиграл гонку Гран-при Валенсии MotoGP, Жоан Мир стал чемпионом

Морбиделли выиграл гонку Гран-при Валенсии MotoGP, Жоан Мир стал чемпионом
Авто / Мотогонки 0

Сегодня, 15 ноября, состоялась гонка чемпионата мира MotoGP. Победу одержал Франко Морбиделли, вторым финишировал Джек Миллер, третьим — Пол Эспаргаро.

Лидер чемпионата мира Жоан Мир пришёл к финишу седьмым. Набранных Миром очков хватило, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира за один этап до конца сезона.

MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка

1. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.22,478
2. Джек Миллер (Pramac Racing) — +0,093
3. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +3,006
4. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +3,697
5. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +4,127
6. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,272
7. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +8,703
8. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +8,729
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +15,512
10. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +19,043.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020