Морбиделли выиграл гонку Гран-при Валенсии MotoGP, Жоан Мир стал чемпионом

Сегодня, 15 ноября, состоялась гонка чемпионата мира MotoGP. Победу одержал Франко Морбиделли, вторым финишировал Джек Миллер, третьим — Пол Эспаргаро.



Лидер чемпионата мира Жоан Мир пришёл к финишу седьмым. Набранных Миром очков хватило, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира за один этап до конца сезона.



MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка



1. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.22,478

2. Джек Миллер (Pramac Racing) — +0,093

3. Пол Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +3,006

4. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +3,697

5. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — +4,127

6. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,272

7. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +8,703

8. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +8,729

9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +15,512

10. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +19,043.