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Попов рассказал, какие этапы хотел бы видеть в Формуле-1 вместо Гран-при Вьетнама

Попов рассказал, какие этапы хотел бы видеть в Формуле-1 вместо Гран-при Вьетнама
Авто / Формула-1 0

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов заявил, что хотел бы видеть в календаре чемпиона вместо отменённого в следующем сезоне Гран-при Вьетнама этап в Турции или Малайзии.

«Сразу стали говорить о «Сепанге» и Стамбуле. Я большой фанат «Сепанга», был там на самой первой гонке в 1999 году. Это первый «тилькодром» задолго до появления всех остальных. И с тех пор я обожаю эту трассу. Для меня это самая большая потеря [в календаре]. Если меня спросят, какую трассу из всех отсутствующих хотел бы видеть, да простят меня Портиман, Имола, «Нюрбургринг», всё что угодно, но я выберу «Сепанг».

Если выбирать из того, что мы видели, то простят меня опять-таки «Муджелло», Портиман, Имола и «Нюрбургринг», я предпочитаю Стамбул. Потому что этот асфальт в конце концов прикатается. Мы видели это уже. Первый Остин был такой же, а сейчас его хвалят. Но сама трасса в Турции — классная», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.

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