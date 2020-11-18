Баттон: командам не нужен был Алонсо четырёхлетней давности, но сейчас он другой

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о возвращении Фернандо Алонсо в «Королевские гонки». В следующем году испанец будет выступать в составе «Рено» — команде, с которой выиграл два титула.



«Кими Райкконен уходил из Формулы-1 и провёл несколько лет вдали от неё. Но он вернулся. Та же причина побудила и Фернандо вновь испытать эти ощущения. Пауза определённо пошла ему на пользу. Думаю, Алонсо вернётся более сильным гонщиком.

Стал ли он более опытным или продолжит работать с командой как прежде? Я думаю, он будет совсем другим. За этим интересно проследить. Ведь Фернандо четырёхлетней или трёхлетней давности был не нужен в вашей команде. Но теперь, я думаю, он в большей степени изменился. Алонсо стал командным игроком и понимает, что необходимо для достижения успеха», — приводит слова Баттона Planet F1.