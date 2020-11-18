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Кубица может продолжить карьеру в WRC

Кубица может продолжить карьеру в WRC
Авто / Формула-1 0

Польский гонщик Роберт Кубица может продолжить карьеру в чемпионате WRC. Спонсоры пилота близки к подписанию соглашения с одной из команд чемпионата мира.

Как сообщает Przeglad Sportowy, переговоры Роберта Кубицы о возвращении в ралли продвинулись вперёд. Представители польского гонщика уже провели встречи с «Хёндэ», стороны близки к соглашению.

«Я очень уважаю ралли. Чтобы быть успешным в этой категории, нужно всё сделать правильно. Я прекрасно понимаю, сколько энергии и сил потребуется. Ближайшие недели будут очень важны для меня в контексте моего будущего и того, что я хотел бы делать дальше. У меня есть свои предпочтения и приоритеты, но посмотрим, что получится. Когда я узнаю, я приму решение», — заявил Роберт Кубица.

Напомним, в нынешнем сезоне Кубица является резервным пилотом «Альфа Ромео».

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