Марко — прокомментировал шутку Хюлькенберга о подписанном контракте

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал шутку немецкого пилота Нико Хюлькенберга о подписанном контракте.



Напомним, Хюлькенберг во время интервью на ServusTV, отвечая на вопрос о возможном контракте с «Ред Булл», в шутку заявил, что уже подписал соглашение, после чего заметил, что речь идёт о кредитном договоре на строительство нового дома.



«В конце сезона мы всё обсудим и примем решение. То, что Хюлькенберг сказал про кредитный договор, было типичным немецким юмором», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.



Напомним, главными кандидатами на место Александера Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса. Нико в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла.

«Да, я действительно подписал». Хюлькенберг пошутил о контракте с «Ред Булл»