Марко — прокомментировал шутку Хюлькенберга о подписанном контракте

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал шутку немецкого пилота Нико Хюлькенберга о подписанном контракте.
Напомним, Хюлькенберг во время интервью на ServusTV, отвечая на вопрос о возможном контракте с «Ред Булл», в шутку заявил, что уже подписал соглашение, после чего заметил, что речь идёт о кредитном договоре на строительство нового дома.
«В конце сезона мы всё обсудим и примем решение. То, что Хюлькенберг сказал про кредитный договор, было типичным немецким юмором», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.
Напомним, главными кандидатами на место Александера Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса. Нико в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла.
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