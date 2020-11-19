Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко — прокомментировал шутку Хюлькенберга о подписанном контракте

Марко — прокомментировал шутку Хюлькенберга о подписанном контракте
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал шутку немецкого пилота Нико Хюлькенберга о подписанном контракте.

Напомним, Хюлькенберг во время интервью на ServusTV, отвечая на вопрос о возможном контракте с «Ред Булл», в шутку заявил, что уже подписал соглашение, после чего заметил, что речь идёт о кредитном договоре на строительство нового дома.

«В конце сезона мы всё обсудим и примем решение. То, что Хюлькенберг сказал про кредитный договор, было типичным немецким юмором», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.

Напомним, главными кандидатами на место Александера Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса. Нико в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла.

«Да, я действительно подписал». Хюлькенберг пошутил о контракте с «Ред Булл»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020