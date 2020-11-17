«Да, я действительно подписал». Хюлькенберг пошутил о контракте с «Ред Булл»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг во время интервью на ServusTV, отвечая на вопрос о возможном контракте с «Ред Булл», в шутку заявил, что уже подписал соглашение.



«Да, я действительно подписал», — сказал Нико.

После этого он весело заметил, что речь идёт о кредитном договоре и сберегательном счёте.



«На самом деле мне нечего особо сообщить. Слухи немного успокоились, и я думаю, что пройдёт ещё некоторое время, прежде чем об окончательном решении будет объявлено», — приводит слова Хюлькенберга GPblog.



Напомним, главными кандидатами на место Александера Албона называют Хюлькенберга и Серхио Переса. Нико в этом сезоне принял участие в трёх Гран-при, когда заменял пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла.