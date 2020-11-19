Айлотт примет участие в тестах новичков в Абу-Даби в составе «Альфа Ромео»

Британский пилот Формулы-2 Каллум Айлотт проведёт тесты молодых гонщиков в Абу-Даби вместе с «Альфа Ромео».



«С нетерпением жду возможности снова оказаться за рулём в Абу-Даби и благодарен „Альфа Ромео“ и академии „Феррари“ за эту возможность. Любая возможность пилотировать машину Формулы-1 очень важна, это способ не только набрать опыт в кокпите, но и в работе с командой, это одна из лучших команд инженеров в мире, и мне есть чему у них учиться, так что собираюсь это использовать», — приводит слова Каллума Айлотта пресс-служба команды.



«Каллум — один из самых многообещающих молодых пилотов, что показывают его выступления в Формуле-2 в нынешнем сезоне. Ему не повезло, он упустил шанс показать себя в прошлом месяце, когда была отменена первая тренировка на „Нюрбургринге“, поэтому он заслуживает выступления вместе с командой в Абу-Даби. Его отношение к работе и трудовая этика произвели очень положительное впечатление на команду, когда он проводил тесты с нами в прошлом году, так что мы с нетерпением ждём тестов в Абу-Даби с ним», — добавил руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.