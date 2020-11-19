Айлотт примет участие в тестах новичков в Абу-Даби в составе «Альфа Ромео»

Британский пилот Формулы-2 Каллум Айлотт проведёт тесты молодых гонщиков в Абу-Даби вместе с «Альфа Ромео».
«С нетерпением жду возможности снова оказаться за рулём в Абу-Даби и благодарен „Альфа Ромео“ и академии „Феррари“ за эту возможность. Любая возможность пилотировать машину Формулы-1 очень важна, это способ не только набрать опыт в кокпите, но и в работе с командой, это одна из лучших команд инженеров в мире, и мне есть чему у них учиться, так что собираюсь это использовать», — приводит слова Каллума Айлотта пресс-служба команды.
«Каллум — один из самых многообещающих молодых пилотов, что показывают его выступления в Формуле-2 в нынешнем сезоне. Ему не повезло, он упустил шанс показать себя в прошлом месяце, когда была отменена первая тренировка на „Нюрбургринге“, поэтому он заслуживает выступления вместе с командой в Абу-Даби. Его отношение к работе и трудовая этика произвели очень положительное впечатление на команду, когда он проводил тесты с нами в прошлом году, так что мы с нетерпением ждём тестов в Абу-Даби с ним», — добавил руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.
- 19 ноября 2020
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:51
-
18:41
-
17:53
-
16:46
-
15:46
-
15:00
-
14:29
-
13:19
-
12:34
-
11:32
-
10:17
-
09:00
-
00:50
- 18 ноября 2020
-
23:50
-
22:58
-
21:39
-
21:37
-
19:59
-
18:58
-
17:33
-
16:26
-
14:45
-
13:22
-
12:49
-
11:58
-
10:58
-
09:43
-
09:01
-
01:02
- 17 ноября 2020
-
23:44
-
22:41
-
20:54