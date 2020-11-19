Шварцман выступит в составе «Феррари» на тестах новичков Формулы-1 в Абу-Даби

Воспитанник программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», пилот команды Формулы-2 Prema Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает официальный сайт «Феррари». Компанию Шварцману на этих тестах составит итальянский пилот Антонио Фуоко.
Антонио Фуоко является пилотом симулятора «Феррари», он уже выступал за «Феррари» на тестах в Шпильберге в 2015 году, а также принимал участие в тестах в 2016 и 2019 годах в Барселоне. Всего он проехал почти полторы тысячи километров за рулём болидов «Феррари». Утром 19 ноября Шварцман и Фуоко посетили завод «Скудерии» в Маранелло для подгонки сидений.
Для Шварцмана это будет первое появление на официальных тестах Формулы-1 после его дебюта во Фьорано за рулём болида этой категории, когда он тестировал машину трёхлетней давности вместе с двумя другими пилотами академии — Миком Шумахером и Каллумом Айлоттом.
Ранее было объявлено, что Айлотт проведёт молодёжные тесты в составе «Альфа Ромео». Ожидается, что Шумахер будет работать с «Хаасом» — согласно неофициальной информации, немец уже подписал с американской командой контракт боевого пилота на сезон-2021. Не исключено, что Мик также отработает с «Хаасом» первую практику Гран-при Абу-Даби, хотя ранее планировалось, что тренировка на «Яс-Марине» достанется Шварцману. В пресс-релизе «Феррари» о возможном участии Роберта в практике ничего не говорится.
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