Шварцман выступит в составе «Феррари» на тестах новичков Формулы-1 в Абу-Даби

Воспитанник программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари», пилот команды Формулы-2 Prema Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает официальный сайт «Феррари». Компанию Шварцману на этих тестах составит итальянский пилот Антонио Фуоко.



Антонио Фуоко является пилотом симулятора «Феррари», он уже выступал за «Феррари» на тестах в Шпильберге в 2015 году, а также принимал участие в тестах в 2016 и 2019 годах в Барселоне. Всего он проехал почти полторы тысячи километров за рулём болидов «Феррари». Утром 19 ноября Шварцман и Фуоко посетили завод «Скудерии» в Маранелло для подгонки сидений.



Для Шварцмана это будет первое появление на официальных тестах Формулы-1 после его дебюта во Фьорано за рулём болида этой категории, когда он тестировал машину трёхлетней давности вместе с двумя другими пилотами академии — Миком Шумахером и Каллумом Айлоттом.



Ранее было объявлено, что Айлотт проведёт молодёжные тесты в составе «Альфа Ромео». Ожидается, что Шумахер будет работать с «Хаасом» — согласно неофициальной информации, немец уже подписал с американской командой контракт боевого пилота на сезон-2021. Не исключено, что Мик также отработает с «Хаасом» первую практику Гран-при Абу-Даби, хотя ранее планировалось, что тренировка на «Яс-Марине» достанется Шварцману. В пресс-релизе «Феррари» о возможном участии Роберта в практике ничего не говорится.

Команда Формулы-1 «Хаас» уже подписала контракты с Мазепиным и Шумахером