Шварцман прокомментировал предстоящее участие в тестах в Формулы-1 с «Феррари»

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал объявление о том, что он примет участие в молодёжных тестах Ф-1 в Абу-Даби. 15 декабря Шварцман примет участие в испытаниях в составе «Феррари». Другим болидом «Скудерии» будет управлять пилот по развитию «Феррари» Антонио Фуоко.
«Захватывающе узнать, что я буду управлять SF1000 в Абу-Даби сразу же после окончания сезона Формулы-1. Мне уже удалось опробовать в деле SF71H в конце сентября, и это было потрясающе, пусть даже этой машине уже почти три года. Не могу дождаться момента, когда окажусь на трассе за рулём болида 2020 года рядом со многими гонщиками, с которыми я соревновался в Формуле-2. Я планирую насладиться каждой минутой этого отличного опыта», — приводит слова Шварцмана пресс-служба Академии «Феррари».
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