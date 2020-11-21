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Пермейн: Алонсо перед сезоном-2005 в одночасье сменил гоночный стиль

Пермейн: Алонсо перед сезоном-2005 в одночасье сменил гоночный стиль
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн рассказал о главных качествах Фернандо Алонсо.

«Способность Алонсо адаптироваться просто поражает. В 2004 году он сильно нагружал передние шины, поворачивал очень остро, таким образом стабилизируя машину. Тогда были дозаправки, так что многочисленные пит-стопы были нормальным делом.

Никогда не был гоночным инженером Алонсо, в 2004 году работал с Трулли. Перед сезоном 2005 года обещал Физикелле, что мы опередим этого парня. У нас будет один комплект на квалификацию и гонку, а у Алонсо это не получится сделать. Но он с ходу сменил гоночный стиль и моментально приспособился к правилам. Он феноменально быстр, его способность адаптироваться — одно из ключевых качеств», — приводит слова Пермейна Essentially Sports.

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