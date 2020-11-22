Зайдль — о смене моториста: болид «Макларен» ждёт операция на открытом сердце

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о подготовке к сезону-2021.



«Зимой нам предстоит много работы из-за смены поставщика силовых установок. Это операция на открытом сердце для болида. Но, незаивсимо от этого, мы стараемся как можно больше сократить нагрузку на членов гоночной бригады этой зимой. Станет меньше тестовых дней, и это тоже поможет с точки зрения сокращения интенсивности зимней работы.



Мы с Заком Брауном говорили, что предпочли бы провести меньшее количество гонок в 2021 году, может быть, двадцать этапов. Мы можем менять локации от сезона к сезону, чтобы посещать разные трассы.



Формат? Двухдневный уик-энд, определенно, поможет снизить нагрузку на людей, особенно если говорить о тройных уик-эндах. Требуется обсуждение, и мы полностью открыты к этому», — приводит слова Зайдля GPFans.