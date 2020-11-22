Росс Браун: если Перес не получит место в Ф-1 на следующий год, это будет трагедия

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о ситуации, в которую попал пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. У мексиканца по-прежнему нет контракта на 2021 год ни с одной из команд.

«Перес демонстрирует великолепные выступления и, как я уже говорил раньше, если он не получит место в Формуле-1 на следующий сезон, это будет трагедия. Он более чем заслуживает места на стартовой решётке. Если команда ищет пилота, который извлекает максимум из каждой возможности, то Перес — ваш человек», — приводит слова Брауна GPFans.

Напомним, в следующем сезоне место Переса в команде займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Что касается Переса, его называют одним из кандидатов на место в «Ред Булл».