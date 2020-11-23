Ферстаппен: правила 2022 года созданы не для остановки «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что правила 2022 года нацелены на то, чтобы замедлить «Мерседес».
«Думаю, новые правила — просто результат того, что владельцы Формулы-1 прислушались к командам и пилотам. Они услышали, что на самом деле трудно обгонять, а мы хотим более плотной борьбы. Нынешние проблемы были заметны в Имоле, когда болид Боттаса был медленнее на несколько десятых из-за повреждения, но я не мог обогнать его, хотя был намного быстрее. Эти проблемы нужно решать.
Нам нужно, чтобы борьба стала более интересной, чтобы мы могли преследовать соперников, а квалификация не становилась решающей во всём уик-энде. В MotoGP можно выиграть гонку, стартуя 10-м. В Формуле-1 такое вряд ли возможно, потому что невозможно преследовать другие болиды. Отсюда и новые правила, а говорить о том, замедлят ли они „Мерседес“, слишком рано», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.
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