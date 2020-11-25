Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Чагин: в «КАМАЗ-мастере» затянули пояса, чтобы отправить на «Дакар» четыре экипажа

Чагин: в «КАМАЗ-мастере» затянули пояса, чтобы отправить на «Дакар» четыре экипажа
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, команде удалось отправить на ралли-марафон «Дакар-2021» четыре экипажа.

«В команде сложилась очень сложная финансовая ситуация. Как и у всех в этом году. Многие работы по модернизации машины пришлось отменить, переносить на будущие сроки. И всё же, сэкономив на многом, нашли возможность и средства оставить четыре машины.

Пока ещё не все контракты подписаны на 2021 год. Мы с пониманием относимся к трудностям наших партнёров — были задержки платежей, просьбы сократить контракты. И мы сами затянули пояса потуже, отказались не только от модернизации спортивных автомобилей, но и от переоснащения производственного цеха, что делали ежегодно, хоть и маленькими шагами. Это нужно для того, чтобы не отставать от развития отрасли. Современные технологии и оборудование меняются буквально каждый квартал, каждый месяц, и, чтобы создавать конкурентоспособную технику, нужно иметь не только желание, но и технические возможности.

В Саудовскую Аравию отправятся 50 с лишним человек, но до конца ещё не определили точное количество. Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом делегация сокращена», — приводит слова Чагина «Р-Спорт»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020