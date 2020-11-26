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«Феррари» удалила видео, в котором фактически подтвердила второй сезон Шварцмана в Ф-2

«Феррари» удалила видео, в котором фактически подтвердила второй сезон Шварцмана в Ф-2
Авто / Формула-1 0

Пресс-службе Академии «Феррари» пришлось удалить видео с интервью Роберта Шварцмана, в котором речь шла о его дальнейшей карьере в Формуле-2.

Один из вопросов к Роберту касался его ожиданий от второго сезона в молодёжной серии. Россиянин выразил надежду, что он будет успешнее первого, а также отметил, что пилотам предстоит выступить на нескольких новых трассах.

Через некоторое время видео с этим интервью было удалено, а в «твиттере» Академии появился новый ролик, но уже без этого вопроса и ответа Роберта.

Видео доступно на странице Академии «Феррари» в «Твиттере».

Напомним, что «Феррари» официально ещё не объявляла, кто из её молодых пилотов в следующем году перейдёт в Формулу-1 и получит место в команде «Хаас». Ожидается, что это будет Мик Шумахер.

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