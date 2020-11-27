Даниил Квят: моё будущее зависит от очень конкретных сценариев

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что ради команды хочет добиться максимального результата в оставшихся трёх гонках сезона, даже несмотря на возможный уход.
«Всё зависит от очень конкретных сценариев, поэтому я просто сосредоточен на этих трёх оставшихся гонках и не думаю о другом.
Я просто сделаю всё возможное для этой команды в следующих нескольких гонках, а потом посмотрим. «Альфа Таури» заслуживает, чтобы я думал об этих трёх гонках и оставался сосредоточенным. В конце концов, у нас было много взлётов и падений. Но в последнее время ситуация улучшается, и я надеюсь продолжить эту тенденцию и завершить год наилучшим образом», — приводит слова Квята Motorsport.
Кандидатом на место Квята в «Альфа Таури» считается японский гонщик Формулы-2 и молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода.
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