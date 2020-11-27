Пилот Формулы-3 попал под огонь критики за «гонки» на шоссе

Пользователь «Твиттера» с ником Nico C. Greene опубликовал на своей странице видео, на котором пилот Формулы-3 Алессио Деледда устроил «гонки» на шоссе.



«Это не первый раз, когда пилот Ф-3 Алессио Деледда водит машину как абсолютный придурок и выкладывает видео в социальные сети. Конечно, кто-то наверху должен отреагировать. Вы не можете позволить гонщику так ездить на общественных дорогах. Это опасно», — говорится в описании к видео.



Автор также прикрепил к посту все остальные записи, фиксирующие лихачество молодого пилота на дорогах общего пользования. В комментариях пользователи начали массово отмечать тегами аккаунты ФИА, Жана Тодта и Формулы-3, чтобы они обратили внимание на происходящее.

Видео доступно на странице Nico C. Greene в «Твиттере».