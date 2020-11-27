Йос Ферстаппен: Макс говорит то, что думает, это и есть Формула-1

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил мнение, что современным гонщикам Формулы-1 не хватает искренности, а во время своих интервью они часто говорят заезженными фразами.
«Некоторые гонщики говорят то же самое каждые выходные. Макс же декларирует то, что думает, в перспективной форме. И знаете, это хорошо. Эмоции гонщиков и команд — это и есть Формула-1, не так ли?
Поэтому я считаю, что гонщики должны открыто говорить то, что они думают. Полагаю, что это хорошо для спорта и для всех», — сказал Ферстаппен-старший в эфире YouTube-канала CarNext.
Макс же отметил, что иногда жалеет о сказанном.
«Думаю, я очень прямолинеен. Иногда говорю себе: «Может быть, лучше промолчать». Но я здесь, чтобы побеждать, понимаете? Без прямоты и желания огня не будет. Я хочу победить, хочу лучшего», — подчеркнул пилот «Ред Булл».
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