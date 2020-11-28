Серхио Перес анонсировал пресс-конференцию, её тема не известна

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес проведёт в Бахрейне отдельную пресс-конференцию, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Альберт Фабрега. Мероприятие состоится 30 ноября.

Тема пресс-конференции не раскрывается, но предполагается, что она будет касаться будущего Переса. Напомним, у Серхио нет контракта ни с одной из команд Формулы-1 на 2021 год. Его место в следующем сезоне займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Слухи же связывают Переса с возможным переходом в «Ред Булл». Вместе с тем не исключено, что на пресс-конференции Серхио объявит о вынужденном перерыве в профессиональной карьере в Формуле-1.

В нынешнем сезоне мексиканец занимает четвёртое место в общем зачёте, имея в активе 100 очков.