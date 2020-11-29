Мазепин: титул? Было бы странно, если бы я не верил!

Российский гонщик Формулы-2, выступающий в команде «Хайтек» Никита Мазепин, поделился впечатлениями от второй гонки этапа Ф-2 в Бахрейне, в которой он финишировал вторым.



«Очень хорошая гонка. Я знал, что шанс опередить Роберта очень маленький, потому вчера видел темп „Премы“. Мне пришлось использовать резервы в начале гонки после того, как я потерял пару позиций на старте. У нас ещё вчера были проблемы со сцеплением, мы его поменяли, но на прогревочном круге я чуть не остался на решётке, очень сильно переживал. К финишу у меня почти не оставалось шин. И всё-таки мы отыграли пару позиций, поднявшись с четвёртого места на второе. Титул? Было бы странно, если бы я не верил!», — сказал Мазепин в интервью после гонки.



Этот подиум позволил Никите Мазепину выйти на третье место в личном зачёте чемпионата.