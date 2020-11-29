Квят: сначала разозлился на Грожана, но затем по-настоящему стал переживать

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал аварию Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна, который после контакта с россиянином врезался в стену и едва выбрался из пылающего болида.

«Сначала был зол на Грожана за такой манёвр, но это изменилось, как только я увидел огонь в моих зеркалах. Я по-настоящему переживал. Это был страшный момент. Надеялся, что с ним всё в порядке. Рад, что он в норме. Это стало напоминанием, что наша работа опасна», — приводит слова Квята BBC.

Напомним, Грожан уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.