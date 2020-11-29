Квят получил два штрафных балла за аварию со Строллом

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят заработал два штрафных балла за гонку Гран-при Бахрейна Формулы-1. Соответствующее наказание в адрес россиянина вынесли стюарды 15-го этапа чемпионата мира за столкновение с канадским пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом.



После рестарта гонки Квят и Стролл столкнулись в восьмом повороте трассы: Даниил поддел автомобиль Лэнса, в результате чего болид «Рейсинг Пойнт» перевернулся. Стюарды подсчитали, что Стролл находился на гоночной траектории, а Квят попробовал совершить обгон, однако не справился с задачей и спровоцировал столкновение. Во время гонки Даниил отбыл 10-секундный штраф, а два балла стали дополнением к наказанию.



Теперь за календарный год у Квята четыре штрафных балла.