Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Стролл: был в середине поворота, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда

Стролл: был в середине поворота, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал сход в гонке Гран-при Бахрейна после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.

«Я очень расстроен гонкой. Мы набрали после Монцы всего два очка, идёт целая серия инцидентов, которая находится вне моего контроля. В какой-то момент я занимал четвёртое место в личном зачёте, у нас был очень сильный старт чемпионата, из-за чего нынешняя ситуация становится всё более разочаровывающей.

Насчёт сегодняшнего инцидента мне особо нечего сказать. Я проходил восьмой поворот, был в его середине, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда. Авария выглядела хуже, чем была на самом деле: я в порядке, а Даниил получил штраф.

Нет смысла думать о том, чего можно было добиться сегодня или на прошлых этапах. Всё равно с этим ничего не поделать. Нам нужно закончить эту серию неудач, мы сконцентрируемся на том, чтобы стать сильнее на следующей неделе и сильно закончить сезон», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020