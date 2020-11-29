Стролл: был в середине поворота, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал сход в гонке Гран-при Бахрейна после столкновения с россиянином Даниилом Квятом.
«Я очень расстроен гонкой. Мы набрали после Монцы всего два очка, идёт целая серия инцидентов, которая находится вне моего контроля. В какой-то момент я занимал четвёртое место в личном зачёте, у нас был очень сильный старт чемпионата, из-за чего нынешняя ситуация становится всё более разочаровывающей.
Насчёт сегодняшнего инцидента мне особо нечего сказать. Я проходил восьмой поворот, был в его середине, когда меня ударил Даниил, появившийся ниоткуда. Авария выглядела хуже, чем была на самом деле: я в порядке, а Даниил получил штраф.
Нет смысла думать о том, чего можно было добиться сегодня или на прошлых этапах. Всё равно с этим ничего не поделать. Нам нужно закончить эту серию неудач, мы сконцентрируемся на том, чтобы стать сильнее на следующей неделе и сильно закончить сезон», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.
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