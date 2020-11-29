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«Хаас» сообщил последние данные о состоянии здоровья и обследовании Грожана

«Хаас» сообщил последние данные о состоянии здоровья и обследовании Грожана
Авто / Формула-1 0

Американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала последнюю информацию об обследовании французского гонщика Ромена Грожана после аварии на первом круге гонки Гран-при Бахрейна. После контакта с автомобилем россиянина Даниила Квята болид Грожана на огромной скорости врезался в отбойник, разломился пополам и загорелся. Однако Ромен сумел самостоятельно покинуть место аварии и пожара, после чего его отправили в больницу.

«После медицинского обследования, проведённого докторами Госпиталя министерства оборона Бахрейна, Ромен Грожан останется в госпитале для ухода за ожогами тыльной стороны обеих рук после инцидента на первом круге Гран-при Бахрейна. Все рентгеновские обследования показали, что у Грожана нет никаких переломов. Дальнейшие обновления будут даны по мере появления информации», — гласит заявление «Хааса».

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