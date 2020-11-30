Грожан влетел в отбойник на скорости 221 км/ч, перегрузка составила 53G. Видео

Как пишет Motorsport-Total, пилот команды «Хаас» Ромен Грожан во время своей жуткой аварии на Гран-при Бахрейна влетел в отбойник со скоростью 221 км/ч, испытав во время удара невероятную перегрузку в 53G.



Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Грожан после аварии был доставлен в больницу, где у него диагностировали ожоги на тыльной стороне обеих рук в районе запястья. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.