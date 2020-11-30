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«Ауди» уйдёт из Формулы-Е ради «Дакара»

«Ауди» уйдёт из Формулы-Е ради «Дакара»
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Автопроизводитель «Ауди» объявил, что примет участие в ралли-рейде «Дакар» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба «Ауди».

Компания подготовит к ралли-марафону «инновационный прототип».

«Альтернативная концепция привода впервые сочетает в себе электрическую трансмиссию с высоковольтной батареей и высокоэффективный преобразователь энергии», — гласит заявление пресс-службы компании.

Для «Ауди» это будет дебют на ралли-рейдах «Дакар».

Кроме того «Ауди» объявила об уходе из Формулы-Е по окончании сезона 2021 года. При этом «Ауди» продолжит поставлять командам серии трансмиссии, если это потребуется.

Помимо этого «Ауди» планирует выступать в WEC в классе LMDh, гонках «24 часа Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана».

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