«Ауди» уйдёт из Формулы-Е ради «Дакара»
Автопроизводитель «Ауди» объявил, что примет участие в ралли-рейде «Дакар» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба «Ауди».
Компания подготовит к ралли-марафону «инновационный прототип».
«Альтернативная концепция привода впервые сочетает в себе электрическую трансмиссию с высоковольтной батареей и высокоэффективный преобразователь энергии», — гласит заявление пресс-службы компании.
Для «Ауди» это будет дебют на ралли-рейдах «Дакар».
Кроме того «Ауди» объявила об уходе из Формулы-Е по окончании сезона 2021 года. При этом «Ауди» продолжит поставлять командам серии трансмиссии, если это потребуется.
Помимо этого «Ауди» планирует выступать в WEC в классе LMDh, гонках «24 часа Дайтоны» и «24 часа Ле-Мана».
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
17:27
-
16:30
-
16:26
-
16:14
-
15:30
-
14:40
-
14:35
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:34
-
13:01
-
12:03
-
11:04
-
10:52
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:01
-
08:46
-
01:02
-
00:54
-
00:23
-
00:12
-
00:09
- 29 ноября 2020
-
23:59
-
23:19
-
23:14
-
23:13
-
23:08
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам