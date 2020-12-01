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В Бахрейне наградили двух человек, помогавших спасать Грожана после жуткой аварии

В Бахрейне наградили двух человек, помогавших спасать Грожана после жуткой аварии
Авто / Формула-1 0

Известный журналист Адам Купер сообщил, что правительство Бахрейна наградило двух мужчин, которые помогали в спасении пилота «Хааса» Ромена Грожана после его страшной аварии во время гонки Ф-1 в Сахире.

«Их имена не называются, но два члена Сил обороны Бахрейна, которые в качестве пожарных маршалов помогали доктору Яну Робертсу на месте аварии Ромена Грожана, получили от наследного принца и премьер-министра «исключительные поощрения», — написал Купер на своей странице в "Твиттере".

Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже сегодня, 1 декабря.

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