Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за положительного теста на COVID-19

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала экстренное заявление в "Твиттере", в котором сообщается, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира в грядущие выходные из-за положительного теста на коронавирус.
Льюис выиграл предыдущий Гран-при Бахрейна. Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник нидерландца Александер Албон, который воспользовался сходом Серхио Переса за три круга до финиша.
Напомним, в этом сезоне британец уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.
- 1 декабря 2020
-
11:05
-
10:57
-
10:38
-
10:26
-
09:34
-
09:22
-
09:04
-
08:51
-
00:45
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
22:46
-
21:31
-
21:02
-
19:51
-
18:45
-
17:27
-
16:30
-
16:26
-
16:14
-
15:30
-
14:40
-
14:35
-
13:56
-
13:47
-
13:42
-
13:34
-
13:01
-
12:03
-
11:04
-
10:52
-
10:00
-
09:37
-
09:14
-
09:01
-
08:46