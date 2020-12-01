Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира из-за положительного теста на COVID-19

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала экстренное заявление в "Твиттере", в котором сообщается, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахира в грядущие выходные из-за положительного теста на коронавирус.

Льюис выиграл предыдущий Гран-при Бахрейна. Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник нидерландца Александер Албон, который воспользовался сходом Серхио Переса за три круга до финиша.

Напомним, в этом сезоне британец уже одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.